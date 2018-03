Jorginho, rinnovo probabile con Sarri, ma il Napoli blocca Torreira…

Tempo di rinnovi in casa Napoli: il prossimo contratto ad essere prolungato dovrebbe essere quello di Jorginho, ma se ne parlerà probabilmente a fine campionato.

Tuttavia, secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il rinnovo del regista sarebbe molto più probabile in caso di permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina azzurra, mentre una partenza non sarebbe da escludere in caso di addio del tecnico. Intanto il Napoli, per cautelarsi, avrebbe già bloccato Torreira dalla Sampdoria, un profilo simile a quello dell’italo-brasiliano.

Comments

comments