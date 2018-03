Jorginho: “Abbiamo sbagliato, ora vogliamo subito riscattarci”

Il centrocampista italo-brasiliano ha parlato ai microfoni dei giornalisti in mixed-zone al San Paolo.

“Stasera abbiamo sbagliato anche se siamo partiti bene e ben concentrati, purtroppo abbiamo concesso due occasioni che loro hanno trasformato subito in gol, è successo proprio quello che non doveva succedere e poi noi non abbiamo trovato il pareggio.

La gara della Juve prima ha inciso? no, non credo, anche perchè la gara l’abbiamo iniziata alla grande. Purtroppo il fatto di non riuscire a giocare come di solito forse ci ha condizionato. Morale a terra? no, già non vediamo l’ora di tornare in campo e vincere.

I tifosi? sono splendidi e li ringrazio, abbiamo bisogno di loro e spero continuino a starci vicino come stasera dopo la partita. Vogliamo vincere anche per loro”.

