Jorginho a Premium: “Stiamo bene, vogliamo vincere le prossime 10”

Il centrocampista italo-brasiliano ha parlato ai microfoni della pay tv.

“La partita della Juve ieri ha dimostrato che non ci sono mai delle gare facili, ognuna sarà difficile e importante per il percorso finale. Ogni match è come se fosse una finalissima, anche il posticipo di stasera. Delusi da un solo punto in 2 partite? no, non ci ha condizionato, stiamo davvero molto bene e l’abbiamo dimostrato anche a San Siro, dove meritavamo di vincere ma non abbiamo concretizzato. Dieci vittorie nelle prossime dieci gare per avere la certezza dello Scudetto? vogliamo vincerle tutte e ce la metteremo tutta, non so se ci riusciremo”.

