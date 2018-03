Jorginho: “Voglio entrare nella storia del Napoli”

Il centrocampista del Napoli, Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media brasiliani, dopo la partita tra Inghilterra e Italia, che sono state riportate da Tuttosport.

“Ricevere elogi per il lavoro svolto è una cosa che fa sempre molto piacere, se poi li ricevi da un allenatore importantissimo per il calcio mondiale come Guardiola, è qualcosa di speciale. È merito del mio lavoro, certo, ma anche dei miei compagni al Napoli.

Futuro? Sinceramente, mancano due mesi al termine di un campionato molto difficile e non voglio pensare ad altro, per non sprecare energie: voglio concentrarmi solo sulla lotta scudetto, perché voglio entrare nella storia del Napoli.

La Premier si adatta al mio gioco, ma dipende anche da chi gioca al mio fianco, perché ho bisogno di calciatori con determinate caratteristiche. In Inghilterra, ci sono tante squadre che giocano il gioco che mi piace”.

