Julio Cesar: “Allison è in un grande momento. Ho ancora contatti con ex compagni”

Al Mondiale ci sarà il Brasile e Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, parla del suo passato e del futuro che al prossimo mondiale vedrà in porta Allison, portiere della Roma.

Queste le sue parole ad Extratime della Gazzetta dello Sport: “Sono tornato in Brasile dopo 13 anni e ho scoperto un club del tutto diverso oggi ci sono più campi, più strutture per medici e fisioterapisti mentre ai miei tempi le condizioni erano ben diverse. Ho ritrovato anche l’ex romanista Juan and l’ex Juve Diego, compagno di nazionale. Anche se non gioco vale la pena essere qui. A gennaio alla mia presentazione ho detto che avrei fatto solo tre mesi e confermo che non allungherò il mio contratto. Quello che farò dopo non l’ho ancora deciso ma andrò a vivere con la famiglia a Lisbona. Al Benfica avevo perso la motivazione e ho preferito rescindere il contratto ma per la situazione che vive il Brasile credo sia meglio l’Europa.

Milano? Una città che mi ha voluto bene, lì ho vissuto una delle migliori fase della mia vita. E ho imparato anche una nuova lingua.

Ho ancora contatti con Toldo e Materazzi, con il primo eravamo in lizza per il posto ma sempre con rispetto, lealtà e amicizia. Oltre ai brasiliani a volte sento gli argentini e ogni tanto parlo con l’ex capitano Zanetti.

Cosa mi ha aiutato a diventare un grande portiere? L’aver lavorato con tanti preparatori di origini diverse. Tutto ciò mi ha dato un mix di conoscenze e alla fine ho avuto una carriera molto buona con tanti titoli. La scuola italiana di portieri poi è ottima.

Ora sto seguendo poco il calcio italiano ma vedo che Alisson è in un ottimo momento alla Roma e per noi è meraviglioso perché tocca a lui giocare il Mondiale. È importante arrivarci con tanta fiducia.

In Europa le big cercano di ingaggiare nomi esperti e più rodati, per quanto riguarda Handanovic posso dire che è un portiere eccellente. L’Inter ha fatto una scelta azzeccatissima perché è bravissimo.

E’ triste pensare a un Mondiale senza l’Italia quattro volte campione e anche per gli amici che ho lì e che abbraccio”.

