Varriale: “Juve ancora più favorita per lo scudetto ora, ma attenti alle trappole”

Enrico Varriale, giornalista della Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della lotta scudetto tra Napoli e Juventus e di come può migliorare il calcio italiano.

“Bisogna tornare a potenziare i centri giovanili, avere la pazienza di aspettare tempi lunghi perché il distacco con le altre realtà europee è enorme ormai. Bisogna anche tornare a fare delle scelte diverse come squadre, nel senso, tornare a scegliere giocatori non per la loro fisicità ma per il tasso tecnico.

I tifosi del Napoli dovevano sperare che la Juventus andasse avanti in Champions. L’aspetto psicologico potrebbe essere difficile da digerire ma il problema è che a questo punto l’obbiettivo è il settimo scudetto e la Juve si butterà su questo con ancora più rabbia. Comunque, i pronostici sono ampiamente dalla parte della Juve, ma questo finale può riservare trappole a tutti.

Attenzione a dare Guardiola per morto, vero che il 3-0 è difficilissimo da ribaltare ma io prima di dire che il City è fuori aspetterei che finisca la partita di ritorno. Sono rimasto molto sorpreso dalla vittoria del Liverpool ed è abbastanza ovvio che il Manchester City puntasse alla Champions oltre che al campionato.”.

