Juve in ansia per Bernardeschi: Rinviata la risonanza, rischio operazione

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, la Juventus è in ansia per le condizioni di Federico Bernardeschi che sembrano essere più gravi del previsto:

Ansia Bernardeschi in casa Juve. Nel derby l’attaccante bianconero ha riportato una distorsione del ginocchio sinistro con interessamento dei legamenti e in settimana erano attesi ulteriori accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio.

A causa dell’infiammazione e del gonfiore dell’articolazione la risonanza però è stata rinviata, facendo scattare l’allarme a Vinovo. Uno slittamento imprevisto, che potrebbe allungare ulteriorimente i tempi di recupero di Bernardeschi, tanto che lo stesso Allegri ha ammesso che potrebbe essere operato.