Juve-Atalanta, Gasp conferma il turn-over: fuori almeno cinque titolari

Anche senza Coppa Italia, secondo la Gazzetta dello Sport, Gasperini confermerebbe la rivoluzione di formazione per la gara contro la Juventus. Fuori cinque titolari, dal portiere agli attaccanti.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gasperini sarebbe intenzionato in ogni caso ad attuare un turn-over massiccio per la sfida di questo pomeriggio tra Juventus ed Atalanta, recupero della 26^ giornata di campionato. La scelta, nata in principio per l’esigenza di dare il tutto per tutto nella sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia, ora sembra invece piuttosto curiosa dato che i nerazzurri dovrebbero avere anche il dente avvelenato dopo, appunto, l’esclusione dalla finale dopo la sconfitta contro i bianconeri.

Tuttavia, Gasperini va verso la conferma della sostituzione di metà della formazione titolare. Si comincia dalla porta, dove al posto di Berisha dovrebbe trovare spazio Gollini; a centrocampo, a riposo De Roon e Spinazzola, dentro Haas e Gosens; in attacco Petagna ed un acciaccato Gomez dovrebbero essere sostituiti da Ilicic e Cornelius.

