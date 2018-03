La Juve in Champions e quel particolare utile al Napoli

Il cammino in Champions obbliga i bianconeri al tour de force anche per lo scontro diretto con gli azzurri.

Con l’anticipo odierno a Ferrara, la Juventus può nel frattempo andare a +7 sul Napoli per 24 ore, numeri impensabili soltanto due settimane fa quando gli azzurri erano saldamente primi e speranzosi di una fuga. Oggi la situazione è totalmente cambiata ma ciò dimostra che evidentemente tutto può modificarsi in pochi turni, la speranza quindi non deve terminare ed una conferma arriva proprio dal percorso Champions dei bianconeri.

La squadra di Allegri infatti inizierà la prima metà di aprile incrociando i doppi quarti di finale europei (contro il Real Madrid) con le due sfide di campionato a Benevento prima e con la Sampdoria poi, avversari sulla carta certamente inferiori ma che potrebbero approfittare dell’attenzione europea dei bianconeri. Ma c’è di più.

L’eventuale raggiungimento delle semifinali potrebbe complicare ulteriormente – sotto questo aspetto – le cose a Higuaín e compagni. La Juventus infatti si ritroverebbe a disputare la semifinale di andata a 3 giorni dalla super-sfida con il Napoli e quella di ritorno a 3 giorni dal match di San Siro con l’Inter. Tutto concentrato in 13 giorni. Grattacapo non da poco e che potrebbe, ma siamo sempre nel capo delle ipotesi, giocare a favore degli azzurri (se non perderanno più inopinati punti come nelle ultime 2 gare).

Questo il calendario dei bianconeri da qui all’ultima di campionato:

17 marzo – Spal-Juventus

31 marzo – Juventus-Milan

3 aprile – Juventus-Real Madrid

7 aprile – Benevento-Juventus

11 aprile – Real Madrid-Juventus

15 aprile – Juventus-Sampdoria

18 aprile – Crotone-Juventus

21/22 aprile – Juventus-Napoli

24/25 aprile – eventuale semifinale Champions (andata)

28/29 aprile – Inter-Juventus

1/2 maggio – eventuale semifinale Champions (ritorno)

5/6 maggio Juventus-Bologna

9 maggio Juventus-Milan (finale Coppa Italia)

13 maggio Roma-Juventus

20 maggio Juventus-Hellas Verona

