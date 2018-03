Tare: “La Juve controlla il mercato, li considero un esempio di mentalità”

Il direttore sportivo della Lazio ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”.

“Contro la Juventus ho segnato e vinto una sola volta: 2-0 Brescia nel 2002, 7′ di recupero, mai visto. Mazzone urlò: “Che è sta roba?” e il quarto uomo: “Mi vergogno ma scrivo i minuti che mi dicono”. Il potere Juve lo avvertivi, come oggi avverti che hanno i mezzi per controllare il mercato italiano, la loro politica aggressiva sui giovani di prospettiva. Il contrasto politico Agnelli-Lotito è lampante, ma con Paratici zero problemi: neanche per Keita, Milinkovic o De Vrji, che non andrà alla Juve anche se il suo nome è passato sul loro tavolo. Li considero un esempio per mentalità, metodi di lavoro: il meglio del calcio italiano, sì.”

Per leggere l’intera intervista vi rimandiamo all’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”.



Comments

comments