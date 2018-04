A 9 giorni dal big-match dello Stadium ancora in forse la presenza dei tifosi azzurri. Deciderà il Casms.

Nulla da fare, per la sfida del 22 aprile restano davvero poche le possibilità che i tifosi del Napoli, almeno quelli residenti in Campania, possano accedere allo Juventus Stadium. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che aveva già bloccato l’altro ieri la vendita dei biglietti per il settore ospiti (CLICCA QUI), ha infatti rimandato la decisione di aprire gli spalti dell’impianto torinese ai tifosi azzurri al Casms. Queste le parole del comunicato:

“L’incontro di calcio “Juventus – Napoli”, connotato da alti profili di rischio, è rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini dell’individuazione di misure di rigore”.

–

Nulla da fare, per la sfida del 22 aprile restano davvero poche le possibilità che i tifosi del Napoli, almeno quelli residenti in Campania, possano accedere allo Juventus Stadium. L’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, che aveva già bloccato l’altro ieri la vendita dei biglietti per il settore ospiti (CLICCA QUI), ha infatti rimandato la decisione di aprire gli spalti dell’impianto torinese ai tifosi azzurri al Casms. Queste le parole del comunicato:

“L’incontro di calcio “Juventus – Napoli”, connotato da alti profili di rischio, è rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini dell’individuazione di misure di rigore”.

Comments

comments