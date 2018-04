Juve vs. Napoli, uno Scudetto che si gioca anche sulla difesa

Testa a testa dall’inizio della stagione, Juve e Napoli si avviano al rush finale.

Quattro punti di distanza, sette gare da giocare e uno scontro diretto fra meno di due settimane. Juventus e Napoli affilano le armi per un finale di stagione al fulmicotone per la conquista del titolo di Campione d’Italia 2017/2018.

La Juventus si è ripresa la cima della classifica lo scorso 14 marzo, spodestando gli azzurri che per ben 6 mesi (tranne due settimane di dicembre) avevano occupato la prima posizione. Un sorpasso che è coinciso con l’impenetrabilità della porta difesa a rotazione da Buffon e Szczęsny, a tal punto da diventare anche la difesa meno battuta del campionato, un dato statistico non irrilevante e che può rivelarsi decisivo.

Così come vi avevamo detto qualche mese fa (CLICCA QUI), nella storia dei campionati di Serie A con 20 squadre chi ha la miglior difesa ha nella stragrande maggioranza dei casi vinto lo Scudetto.

Ad oggi la situazione in difesa delle due contendenti allo Scudetto rispecchia perfettamente quella della classifica: Juventus prima difesa meno battuta con 18 gol, Napoli subito dietro con 21. Tre gol di differenza (di cui uno subìto dai partenopei proprio nello scontro diretto) che ad oggi pesano tantissimo, gli azzurri hanno “accorciato” il divario di una rete proprio nell’ultimo turno, approfittando dell’inaspettata doppietta di Dembelé in Benevento-Juventus.

Ma quanto può valere il titolo di “miglior difesa” in un campionato a 20 squadre? tantissimo, è praticamente regala quasi la certezza matematica di vincere lo Scudetto. Dal primo torneo post-bellico ad oggi, soltanto 2 volte aver concluso il campionato con meno gol subìti non ha “assegnato” anche il titolo di Campioni d’Italia. Serrare i ranghi serve anche nel calcio moderno, eccome se serve: Juve e Napoli sono avvisate.

