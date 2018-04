Juve-Napoli, oggi la riunione dell’Osservatorio: c’è qualche speranza che il settore ospiti venga aperto

È prevista oggi la riunione dell’Osservatorio in vista della sfida di domenica 22 aprile alle 20:45 tra Juventus e Napoli

Secondo Repubblica non sarebbe da escludere l’ipotesi di apertura del settore ospiti solo per i residenti in campania possessori della tessera del tifoso.

Nemmeno il Corriere del Mezzogiorno esclude questa ipotesi: “All’andata il settore ospiti dello stadio San Paolo rimase chiuso e se l’Osservatorio dovesse applicare il principio della reciprocità, rimarrebbe chiuso anche quello dello Stadium di Torino. C’è qualche timida speranza che venga aperto per i supporter azzurri anche residenti in Campania in possesso della tessera del tifoso e quindi facilmente individuabili dalle forze dell’Ordine. La riunione in programma alle 16, però, dovrà esaminare tutte le criticità e i problemi relativi alla sicurezza”.

