Juve-Napoli, nulla da fare: domani dovrebbe essere chiuso il settore-ospiti

Oltre il danno potrebbe esserci la beffa, non solo settore chiuso ma riempito con tifosi baby della Juventus.



Sarà la partita più importante della stagione, per il Napoli e per la Juventus e per l’intero campionato, eppure il big-match dell’Allianz Stadium il 22 aprile – salvo clamorosi ripensamenti – non dovrebbe essere aperto ai tifosi del Napoli. Dovrebbe infatti restare definitivamente chiuso il settore ospiti dell’impianto torinese domenica sera, anche per il Casms, vietando così l’ingresso ai sicuramente tanti fan partenopei che avrebbe voluto assistere alla gara: domani la decisione ufficiale e definitiva.

Una decisione che aprirà più di qualche polemica, visto che la Questura e le Prefettura di Torino non avrebbero espresso nessun parere negativo per l’apertura del settore quantomeno ai tifosi con tessera e non residenti in Campania. Nulla da fare. Oltre il danno, secondo l’edizione odierna de “Il Mattino“, per il Napoli potrebbe esserci anche la beffa: il settore potrebbe essere aperto ai tifosi juventini delle scuole calcio.

