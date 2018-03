Qui Juve, novità sugli infortuni di Higuaín e Bernardeschi

Il fuoriclasse argentino e l’esterno sono usciti malconci dal derby della Mole.

Dopo la vittoria in casa del Torino, in casa bianconera da ieri la preoccupazione è tutta per le condizioni fisiche di Gonzalo Higuaín e Federico Bernardeschi.

I primi approfondimenti di oggi fanno però tirare un bel sospiro di sollievo a Massimiliano Allegri. Così come riferito dai colleghi di Sky Sport l’argentino non ha niente di grave e al massimo si fermerà una settimana, mentre per l’ex fiorentino si escludono lesioni ai legamenti e si prevede un stop di almeno 15 giorni.

