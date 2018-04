Juve-Real, scelto l’arbitro per la sfida di dopodomani

L’Uefa ha comunicato il nome del direttore di gara dell’andata dei quarti di finale di Champions League.

Sarà il fischietto turco Cuneyt Cakir ad essere stato designato dall’Uefa per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, in programma martedì all’Allianz Stadium. Sono turchi anche tutti gli altri componenti la squadra arbitrale: gli assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun e gli addizionali Huseyin Gocek e Baris Simsek, quarto uomo Mustafa Emre Eyisoy. Cakir arbitro’ la finale di Champions 2015, quando la Juventus fu sconfitta 1-3 dal Barcellona a Berlino, e lo scorso novembre diresse l’andata dei semifinale playoff per il Mondiale di Russia, quando l’Italia fu battuta 1-0 dalla Svezia a Stoccolma.

Fonte: Ansa

