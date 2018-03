Juve, Szczesny: “Allegri ha l’umiltà di farci difendere”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Tuttosport, da sempre molto vicino ai colori bianconeri.

“Se Buffon continuasse a giocare sarebbe grandioso per la squadra: lui è importante per noi, sia come grande portiere che come capitano. Finora ho giocato più del previsto e credo di aver fatto abbastanza bene. La presenza di Gigi, che è una leggenda, è uno stimolo e io, non avendo mai vinto un campionato, posso imparare da lui e dagli altri campioni come comportarmi in questa situazione.

Quando ripenso alla sconfitta in Supercoppa o alle partite perse con Lazio e Sampdoria, ricordo che la squadra non aveva panico, ma era tranquilla e serena. Una cosa molto diversa rispetto a quanto vissuto nelle altre squadre: qui tutti sono consapevoli della propria bravura e un momento difficile non cancella quanto fatto di buono; e infatti dopo le difficoltà abbiamo subito un solo gol in 16 gare.

Allegri ha una rosa completa, il che rende le cose un po’ più facili, ma ha l’umiltà di farci difendere. Da due anni ho iniziato a fare meditazione e ho visto ottimi risultati: prima ero distratto, pensavo a ciò che facevo a casa con i videogiochi; adesso penso solo al pallone.

Quando è arrivata l’offerta della Juve non ho esitato ad accettare. Si trattava di un’opportunità enorme di allenarmi col più grande portiere del mondo, ed è un’esperienza enorme. Sarà molto più facile fare il titolare dopo quest’anno di esperienza”.

