Juve, verso il Napoli con Pjanic in dubbio. Ma Szczesny suona la carica

Allenamento pomeridiano per la Juventus reduce dal pareggio di Crotone.

A Vinovo il tecnico Massimiliano Allegri deve valutare la condizione dei giocatori scesi in campo e capire se Miralem Pjanic recupererà per il Napoli. Di certo, per lo scontro scudetto di domenica, c’è il rientro di Giorgio Chiellini. “Bisogna concentrarsi e spingere sul finale di stagione“, scrive su Instagram Wojciech Szczesny.

Deluso dal risultato di ieri anche Douglas Costa: “Non era quello che volevamo“, ammette il brasiliano, che su Instagram chiede il sostegno dei tifosi in vista della partita con i partenopei. “Contiamo su di voi ancora una volta“, scrive il numero 11 bianconero.

Fonte: ANSA

