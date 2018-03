Claudio Zuliani, giornalista di JuveTv, ha parlato di Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, avversario dei bianconeri in Champions League, mandando una frecciatina a Maurizio Sarri.

“Pochettino si lamenta dell’arbitro? Ha origini italiane e per di più si chiama Maurizio. Anche a noi hanno fischiato dei fuorigioco che non c’erano ma non mi lamento: penso ad andare a Londra a vincere”.

