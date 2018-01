Juventini contro Caressa per le urla nel match di Bergamo. La replica: “Lasciatemi emozionare”

Il noto giornalista Sky, Fabio Caressa, risponde così alle critiche dei tifosi della Juventus.

“Adesso gli juventini sono arrabbiati perché ho urlato con il Napoli, come si erano arrabbiati quelli del Napoli quando ho urlato per la Juventus. Faccio alcuni esempi di quando ho esultato: per il gol all’ultimo minuto di Pirlo contro la Lazio quando la Juve ha vinto il campionato, per il gol di Del Piero contro l’Inter quando la Juve vinse in casa. Per l’Addio di Del Piero e quello di Totti, ma anche per la partita a Lione della Roma in Champions League. O quando sono andato in apnea per il gol di Sneijder e per quello di Shevchenko, per i derby vinti all’ultimo minuto dalla Lazio […] Noi facciamo questo di mestiere, ma quando ti piace così tanto il pallone e lo fai da tanto tempo, è giusto lasciare andare un po’ le emozioni. Bisogna essere “educationally correct”, ossia educati e bisogna soprattutto capire che il calcio è bello perché ci sono delle emozioni e che, se sono positive per uno, naturalmente saranno negative per il tifoso avversario. Però sono emozioni belle, sono quelle che ci tengono giovani, e vivi”.