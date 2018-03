Juventus-Atalanta, designato Mariani per il recupero

L’arbitro laziale dirigerà la gara di dopodomani che può mandare i bianconeri in fuga a +4.

Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia l’arbitro di Juventus-Atalanta, recupero della 26° giornata di Serie A che si giocherà mercoledì alle ore 18.00. Sarà l’esordio stagionale con i bianconeri per il fischietto, che però ha già arbitrato la squadra torinese 4 volte in carriera (4 vittorie della Juve) e tutte lo scorso anno.

Il fischietto di Aprilia in questo campionato è salito agli onori delle cronache anche per il famoso episodio del mani dubbio in area di Mertens in Crotone-Napoli.

