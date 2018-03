Juventus-Atalanta: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali della sfida tra Juventus e Atalanta

Inizia la doppia sfida tra Juventus e Atalanta, che si incontreranno nel giro di pochi giorni sia in campionato che in Coppa Italia. Queste le scelte di Allegri e Gasperini per il match delle 18:00 di oggi:

Juventus: Buffon, Lichtsteiner, Chiellini, Rugani, Asamoah, Pjanic, Marchisio, Matuidi, Alex Sandro, Douglas Costa, Mandzukic.

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Gosens, Cornelius, De Roon, Rizzo, Castagne, Melegoni, Mancini, Haas.

