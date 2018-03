Juventus-Atalanta rimandata al 14 marzo, ecco dove si inserirà il recupero per le due squadre

La neve ha costretto il team arbitrale a rimandare la partita tra Juventus e Atalanta e, anche se la data è ancora da stabilirsi, la più probabile per la scelta sembrerebbe essere il 14 di marzo. A questo punto non resta che andare a vedere tra quali impegni delle due squadre andrà a cadere il recupero.

Per quanto riguarda i bianconeri, quello che si prospetta non sarà un periodo semplice. Già mercoledì difatti ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia, allo Stadium la Juventus dovrà difendere l’1-0 dell’andata con un’Atalanta che ha già ammesso di vlersela giocare con i titolari per centrare una storica finale. Nella prima settimana di marzo invece i bianconeri se la dovranno vedere prima con la Lazio, poi con il Tottenham, due trasferte complesse in cui si potrà decidere la corsa Scudetto e la qualificazione ai quarti di finale di Champions (risultato all’andata, in casa Juve: 2-2). Quattro giorni dopo la trasferta di Champions, si torna allo Stadium contro l’Udinese, domenica 11 marzo. La Juventus poi sarebbe attesa dalla partita, il sabato succesivo (17 marzo) dalla trasferta contro la Spal, ma se dovesse essere confermato il recupero con i bianconeri il 14, la partita contro la neopromossa potrebbe subire uno slittamento.

L’Atalanta invece non ha più l’impegno di Europa League e con questo rinvio potrà dedicarsi al 100% alla preparazione per il ritorno di Coppa Italia proprio contro i bianconeri, chiudendo il mese di febbraio. Quattro giorni dopo, i ragazzi di Gasperini ospiteranno in casa la Sampdoria. Seguiranno a distanza regolare di una settimana, le due trasferte di Bologna e Verona, nelle quali dovrebbe quindi inserirsi il recupero di Serie A contro la Juventus.

Di seguito, il quadro completo delle partite prese in analisi:

JUVENTUS:

28/02 – Coppa Italia – vs Atalanta

03/03 – Serie A – @Lazio

07/03 – Champions League – @Tottenham

11/03 – Serie A – vs Udinese

14/03 (?) – Serie A – vs Atalanta

17/03 – Serie A – @SPAL

ATALANTA:

28/02 – Coppa Italia – @Juventus

04/03 – Serie A – vs Sampdoria

11/03 – Serie A – @Bologna

14/03 (?) – Serie A – @Juventus

18/03 – Serie A – @Verona

