Juventus, una combinazione potrebbe regalarle il titolo ma la storia ci insegna altro

L’edizione torinese di Repubblica, pronostica uno scenario che avrebbe del clamoroso, ossia Juventus campione d’Italia già domenica sera contro il Napoli.

Una folle combinazione, quella raccontata dall’edizione piemontese del quotidiano. Nel caso in cui domani sera la Juve dovesse vincere a Crotone ed il Napoli perdere contro l’Udinese, per i bianconeri ci sarebbe il primo match point già nell’attesissima sfida del 22 Aprile tra Juventus e Napoli.

Se dovesse riuscire ad imporsi nello scontro diretto, diventerebbe campione d’Italia, poiché mancherebbero 4 giornate alla fine del campionato e nonostante i 12 punti disponibili, i bianconeri sarebbero comunque in vantaggio nei confronti diretti.

Fatto sta che il calcio non è una scienza esatta ed in un periodo dove abbiamo assistito all’imponderabilità di alcune circostanze (la strepitosa rimonta in Champions della Roma, l’inaspettata eliminazione della Lazio dall’Europa League o il finale rocambolesco di Real Madrid-Juventus), il Napoli deve crederci, poichè non è da escludere un miracoloso ribaltone nelle zone alte della classifica, come gia è capitato nella storia:

Torino 1975/76 – 9 giornate, 5 punti da recuperare, 2 punti per vittoria

Milan 1987/88 – 5 giornate 4 punti da recuperare, 2 punti per vittoria

Milan 1998/99 – 7 giornate, 7 punti da recuperare, 3 punti per vittoria

Lazio 1999/2000 – 8 giornate, 9 punti da recuperare, 3 punti per vittoria

Juventus 2001/2002 – 5 giornate, 6 punti da recuperare, 3 punti per vittoria

A cura di Stefano Esposito

