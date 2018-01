Juventus, Dybala out per 30/40 giorni

Allegri dovrà rinunciare a Dybala per molto tempo.

L’attaccante nella gara di ieri contro il Cagliari è uscito per infortunio.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Dybala non parte per le vacanze ma resterà a Torino per curarsi e riprendersi. La Juventus sul proprio sito ha diramato un comunicato sulle condizioni del giocatore: “Il giocatore si è sottoposto nella mattinata di oggi a risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra che, con riserve del caso legate a precocità delle indagini effettuate, può essere definita di grado lieve-medio. Il calciatore inizierà da subito le cure riabilitative e la prognosi potrà essere meglio dimensionata nei prossimi giorni“.

La Juventus spera di recuperarlo per la gara di Champions League.