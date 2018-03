Juventus, i convocati per l’Atalanta

I convocati di Allegri per la sifda di domani tra Juventus e Atalanta.

Sono 22 i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di domani tra la Juventus e l’Atalanta, recupero del match dell’Allianz Stadium che non si giocò per neve il 25 febbraio. Della lista non fa parte Howedes: il difensore tedesco, a lungo ai box in questa stagione ma prossimo al rientro, è stato fermato da un affaticamento agli adduttori della coscia destra. Presente Alex Sandro, che Allegri aveva definito “un po’ affaticato” in conferenza stampa. L’elenco completo:

1 Buffon

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

8 Marchisio

9 Higuain

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

15 Barzagli

16 Pinsoglio

17 Mandzukic

22 Asamoah

23 Szczesny

24 Rugani

26 Lichtsteiner

27 Sturaro

30 Bentancur

32 Del Favero

