Juventus, il comunicato sulle condizioni di Bernardeschi e Higuain

Nel derby contro il Torini, Bernardeschi e Higuain sono uscito dal campo per infortunio.

Il primo ha avuto un problema al ginocchio, il secondo alla caviglia.

La Juventus ha diramato un comunicato sulle loro condizioni: “Durante il Derby contro il Toro di oggi, Higuain ha subito un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra, mentre Bernardeschi è stato vittima di un trauma distorsivo con interessamento capsulo/legamentoso al ginocchio sinistro. Per entrambi sono previsti ulteriori accertamenti nei prossimi giorni”.

Per Higuain da valutare un suo recupero per il Tottenham, per Bernardeschi si prevede alemeno un mese di stop.

