Juventus, l’infortunio di Chiellini non è grave, ma potrebbe saltare la sfida con il Milan

La Juventus può tirare un sospiro di sollievo, l’infortunio di Chiellini non è considerato di grave entità, ecco il comunicato del club bianconero:

“Giorgio Chiellini è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra accusato nel corso della gara con la Spal e per il quale ha lasciato nella giornata di ieri il ritiro della Nazionale Italiana.Ne è emersa una situazione di entità non grave che tuttavia necessita di monitoraggio quotidiano. Il calciatore ha già iniziato le cure fisioterapiche e verrà rivalutato la prossima settimana”.

Come evidenziato anche dalla Gazzetta dello Sport, Chiellini potrebbe comunque non esserci contro il Milan, Allegri potrebbe preservarlo per la sfida contro il Real Madrid, dove sarà squalificato Benatia.

Fonte foto: Goal.com

Comments

comments