Si conclude con un pareggio la prima frazione di gioco tra Juventus e Milan

Per ora non scappa la Juventus, che dovrà sfruttare il secondo tempo per riportarsi in vantaggio se vuole allungare a +4 sul Napoli. Alla rete dopo meno di dieci minuti di Dybala ha risposto Bonucci, che da ex per ora tiene a galla la squadra di Gattuso.

