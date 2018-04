Juventus-Napoli, calendario a confronto: nelle prossime 4 partite si può decidere lo scudetto

Le prossime 4 giornate possono essere decisive in chiave scudetto, mettiamo a confronto il calendario di Napoli e Juventus



Nella prossima giornata gli azzurri giocheranno domenica alle 15 a San Siro contro il Milan, trasferta delicata contro una squadra in lotta per L’Europa League e con l’ambizione di raggiungere un posto in Champions. La Juventus ospiterà invece la Sampdoria(sempre in corsa per l’Europa League) all’Allianz Stadium domenica alle 18, partita decisamente più alla portata per i bianconeri.

Poi ci sarà un turno infrasettimanale leggermente favorevole agli azzurri che affronteranno in casa l’Udinese, squadra ormai già salva che ha poco da chiedere a questo campionato. La Juventus avrà invece una complicata trasferta a Crotone che è in piena lotta salvezza.

Poi ci sarà finalmente lo scontro diretto domenica 22 aprile alle 20:45 all’Allianz Stadium, una vittoria del Napoli riaprirebbe i giochi, un pareggio o una vittoria della Juventus li chiuderebbe quasi definitivamente.

La giornata successiva vedrà la Juventus impegnata a San Siro contro l’inter in piena lotta Champions, ed il Napoli che invece giocherà a Firenze contro una Fiorentina che si avvicina sempre di più alla zona Europa League.

Dunque 3 trasferte nelle prossime 4 partite per un Napoli che in trasferta ha dei numeri pazzeschi.

In questo campionato il Napoli in trasferta ha ottenuto 12 vittorie e 3 pareggi, con una media di 2,6 punti.

