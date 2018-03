Kessie: “Sabato batteremo la Juventus con un mio gol”

Il centrocampista del Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Come finirà Juve-Milan? 2-0 per noi e segnerò io. Chi toglierei alla Juve? Sicuramente Buffon, un grande portiere, un campione: quando lo vedo in campo mi dà voglia di andare avanti a giocare il più possibile. 40 anni? Non lo so, ma lui è un portiere e può andare avanti ancora: io corro tanto, arrivare a 40 si fa fatica

Qualificazione Champions? ci sono ancora 10-11 partite, penso che si possa conquistare ancora: non so cosa faranno le altre, ma noi lavoriamo tanto e bene. Gattuso è un allenatore bravo, forte come lo era da calciatore: ti dà sempre voglia di fare tutto, vuole diventare un grande allenatore, come gli è successo da calciatore. E può riuscirci: ha grinta, voglia, è concentrato, può diventare davvero un grande. Coppa Italia? Se la vinciamo, vado a piedi da Milano a Milanello. Se arriviamo in Champions è la cosa più bella: sono da tanti anni che il Milan non ci arriva, se ci arriviamo mi taglio i capelli a zero. Scegliere? No, voglio entrambe le cose”.



