Khedira rassicura: “Sto bene, fuori per precauzione”

Sami Khedira, centrocampista della Juve e della Germania, nell’amichevole di ieri sera tra i teutonici e la Spagna, ha lasciato il campo al 51′ a causa di un problema accusato al ginocchio in seguito ad un contrasto con Thiago Alcantara.

Il tedesco ha, però, rassicurato tutti tramite un post su Instagram: “Ieri è stata una buona partita contro un avversario forte. Sappiamo che non è mai facile contro la Spagna. A proposito, non preoccupatevi per il mio infortunio: sono uscito solo per precauzione dopo aver sentito un piccolo indurimento. Ma ora è tutto a posto!”.

