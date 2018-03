KKN, Grassani: “Younes con quelle parole ha fatto un autogol”

Il legale della SSC Napoli, oltre a parlare a Radio Marte, ha parlato anche a Radio Kiss Kiss Napoli della vicenda Younes.

Mattia Grassani ha dichiarato alla radio ufficiale: “Mi è stato detto che quelle dichiarazioni Younes non le avrebbe pronunciate, ma sono frutto del lavoro del giornalista del De Telegraaf. Non essendo informazioni che vengono dal nostro mercato italiano e riguardano un giocatore molto chiacchierato, al centro di scandali, polemiche e dietrofront incomprensibile, questa versione, se confermata da Younes, sarebbe una sentenza di condanna del giocatore, che si farebbe di fatto un autogol.

Io lavoro per la SSC Napoli da 14 anni e queste situazioni non le ho mai vissute. Sono onorato di lavorare per la città di Napoli. Chi ha lavorato al suo passaggio al Napoli avrà detto cos’è la città, non posso pensare che un calciatore professionista prepari un trasferimento che gli cambia la vita non prenda informazioni sul posto in cui deve andare dai sui agenti e persone che gli sono intorno.

O Younes o parole del De Telegraaf, si tratta di frasi incommentabili, indegne. Che queste persone ci pensino molto bene prima di esprimere questi concetti, perché oltre alle implicazioni contrattuali ci sono anche le istituzioni comunali, al di là del calcio.

Se ha detto davvero queste cose, Younes va contro quello che ha detto del contratto. Ora sembra aver paura della città. Lo stesso Younes e il suo entourage devono mettersi d’accordo innanzitutto con loro stessi. Non viene a Napoli perché non ha firmato il contratto o perché non ritiene la città all’altezza della sua persona?”.

