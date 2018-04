KK, Koulibaly: “Abbiamo difficoltà contro gli avversari che si chiudono”

Queste le sue dichiarazioni: “Donnarumma è un grande portiere lo ha dimostrato facendo una grandissima parata. Sapevamo della buona condizione del Milan e che la partita sarebbe stata difficile, nonostante tutto è mancato solo il goal.

E’ capitata una giornata no, ma ci crediamo fino alla fine, dobbiamo pensare positivo. Abbiamo difficoltà contro gli avversari che si chiudono, non so se abbiamo meno brillantezza, forse siamo un pò stanchi.

Le squadre contro di noi si stanno abbassando ulteriormente, in questo finale di stagione però dobbiamo continuare a creare occasioni, facendo attenzione alla fase difensiva e cercando di fare goal.