Koulibaly: “Dobbiamo guardare solo a noi stessi andando avanti a testa alta”

Il difensore senegalese del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole:

Sapevamo che era una partita difficile noi volevamo vincere ma anche un pareggio va bene. Dovevamo fare un po’ di più per fare gol ma almeno non abbiamo perso. E’ difficile vincere tutte le partite ma abbiamo giocato contro due squadre molto forti come la Roma e l’Inter. Dispiace non aver fatto gol ma abbiamo fatto delle belle prestazioni. Non dobbiamo abbassare la testa ed andare avanti.

Dobbiamo guardare il nostro cammino altrimenti se guardiamo gli altri diventa difficile. Dispiace non aver vinto ma siamo sulla buona strada.

La lotta Scudetto è ancora aperta e noi dobbiamo continuare a fare il massimo senza abbassare la testa e dobbiamo già farlo contro il Genoa.

