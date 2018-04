Koulibaly seguito dalla Premier che conta, ma non pensa ad andare via

Tante squadre su Kalidou Koulibaly. E’ quanto scrive l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, secondo cui sul difensore del Napoli ci sarebbero tante squadre di Premier e di Liga.

“Addirittura mezza Premier, di quella che conta però (e pure un po’ di Spagna). Chelsea in testa, ma anche Liverpool ed Arsenal: voci di offerte choc che si rincorrono, e che rimbalzano sul muro di gomma eretto a “protezione” del franco-senegalese. Non si tocca e non va via, bensì (per il momento) resta concentrato sullo scoppiettante finale di stagione. Come lo stesso Kalidou ha tenuto a precisare in più occasioni, facendo intendere d’essere sempre e fortissimamente connesso con la realtà partenopea. Ritenendosi estremamente soddisfatto dell’attuale collocazione”.

