Krol: “Sarà vitale lo scontro diretto. Milik? Importante averlo a disposizione”

Ruud Krol, allenatore olandese ed ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli delle possibilità scudetto degli azzurri in questo finale di campionato.

“Possibilità scudetto per il Napoli? Juve-Napoli sarà vitale, ma gli azzurri non devono perdere punti nella partite prima dello scontro diretto anche perché tutte le squadre devono raggiungere i proprio obiettivi. Milik ? Dipende da come si vuole giocare la partita, ma è importante avere un giocatore importante come Arek in panchina”.

