Krol: “Ho vinto tutto con l’Ajax ma a Napoli ho vissuto gli anni più belli”

Il fuoriclasse olandese ha parlato in diretta dal Mann ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Bello vedere questo museo storico del Napoli, è bello vedere le annate in cui ho indossato la maglia azzurra ma anche tutto il resto. Sicuramente tante cose non le conoscevo e grazie a questa mostra adesso la vedo, credo che questa squadra sinceramente merita lo Scudetto.

La mia esperienza col Napoli? dopo tanti anni con l’Ajax dove vinsi tutto e qualche mese in America, qui ho vissuto quattro anni bellissimi, forse fra i più belli della mia vita calcistica.

Il Napoli di quest’anno mi piace molto, lo seguo spesso in tv e qualche volta anche dal vivo, gioca un bel calcio e sempre allo stesso livello e ciò è importante per vincere il campionato. In questa stagione poi riesce a vincere anche gare più difficili, giocando meno bene, questo è importante”.

