Krol: “Younes adatto al Napoli, è veloce, pericoloso e imprevedibile”

Ruud Krol è intervenuto a Radio Marte.

Queste le sue parole: “Younes è un calciatore molto adatto al calcio del Napoli, veloce, pericoloso e imprevedibile. Ultimamente non ha giocato perché è in scadenza di contratto, non ha trovato l’intesa per il rinnovo e nel frattempo è sbocciato Kluivert proprio nel suo ruolo. L’anno scorso è stato uno dei migliori, sia nel campionato olandese che in Europa League dove l’Ajax è arrivato in finale.

Se potrà adattarsi subito? Ci vorrà del tempo perché il calcio che si gioca in Olanda è diverso da quello che si gioca in Italia, ma il sistema di Sarri sicuramente è l’ideale per Younes”.