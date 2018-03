Krol: “Younes mistero sia a Napoli che ad Amsterdam”

Il difensore è ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la sua visita al MANN per osservare il museo dedicato al Napoli. Queste le sue parole sulla vicenda Napoli-Younes:

“Younes? E’ molto forte ma è un po’ un mistero, sia a Napoli che ad Amsterdam. Anche ad Amsterdam sono rimasti sorpresi dal suo atteggiamento. Prima ha pianto per andare via, poi è venuto a Napoli per due giorni e poi è tornato ad Amsterdam e dice che non parte più. E’ un mistero per tutti.

Napoli è una bellissima città e un grande luogo per il calcio, forse il migliore per la passione dopo Barcellona e Madrid. Lui ha sicuramente il bagaglio tecnico per giocare al Napoli.

Comunque è una situazione strana, solo lui conosce come stanno le cose ma so che ha firmato un contratto e sicuramente dovrà rispettarlo”.

