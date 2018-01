La Dea dell’Olimpo delle provinciali vuole fermare la capolista Napoli

Per la 21° giornata del campionato di Serie A 2017-18, la seconda del girone di ritorno, il Napoli affronta a Bergamo l’Atalanta domenica 21 gennaio alle ore 12:30.

La regina delle provinciali. C’è chi definisce così l’Atalanta di Gasperini, dopo che la scorsa stagione ha conquistato la qualificazione in Europa League con un meritato quarto posto.

In questa stagione i bergamaschi hanno dominato il loro girone eliminatorio di Europa League chiudendo imbattuti davanti a Lione, Everton e Apollon. In Coppa Italia sono attesi dal doppio impegno in semifinale contro la Juventus dopo aver eliminato ai quarti proprio il Napoli vincendo al San Paolo 2-1.

In campionato dopo 20 giornate l’Atalanta è 6° in classifica a pari merito con la Sampdoria (che però ha una gara in meno) con 30 punti in virtù di 8 vittorie (5 in casa con Sassuolo, Crotone, Bologna, Verona e Benevento), 6 pareggi (3 in casa con Juventus, Spal e Lazio) e 6 sconfitte (2 in casa con Roma e Cagliari).

L’Atalanta con 31 gol segnati (19 in casa) è il 7° attacco del campionato, mente con 26 gol subìti (11 in casa) è la 9° difesa. La squadra di Gasperini trova il gol con maggiore facilità nei secondi quindici minuti di ogni tempo (il 46% dei gol segnati), mentre sembra abbassare l’attenzione in fase difensiva nella parte iniziale del secondo tempo.

Gian Piero Gasperini è alla sua seconda stagione sulla panchina dell’Atalanta. Amante del 3-4-3 ha spesso messo in difficoltà le squadre di Sarri non tanto con il modulo scelto, ma con una serie di accorgimenti tattici in grado di soffocare la fluidità della manovra dell’avversario.

Gioco molto fisico anche per la stazza e la grinat dei difensori, marcatura a uomo e attacco degli spazi che riesce a creare con il movimento del Papu Gomez, le giocate di Ilicic e la fisicità della punta centrale (con Petagna o Cornelius cambia poco).

Prima della sosta l’Atalanta è sembrata avere una maggiore tonicità atletica rispetto a quella del Napoli, ma le due settimane di stop potrebbero aver ribaltato la situazione.

Mister Gasperini non sarà in panchina peer una giornata di squalifica rimediata dopo la vittoria all’Olimpico con la Roma e deve rinunciare allo squalificato De Roon.