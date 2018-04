La Fifa sta pensando di abolire i prestiti dei calciatori

Clamorosa indiscrezione lanciata da France Football, la Fifa starebbe pensando di abolire la formula dei prestiti.



Nelle ultime riunioni dei vertici del calcio mondiale sembrano portare verso la limitazione o la totale abolizione dei prestiti di giocatori tra club.

Per la Fifa quello che prima era considerato uno strumento utilizzato per far crescere i giovani, è diventato un modo per generare plusvalenze.

Tra i club più importanti che utilizzano questo strumento, ci sono Juventus e Udinese (41 e 27 calciatori in prestito) per l’Italia; Chelsea e Manchester City per l’Inghilterra (22 e 18).

