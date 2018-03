Si è conclusa 3-1 la partita tra Juventus e Milan

Non ce l’ha fatta il Milan di Gattuso ad arginare la Juventus. I bianconeri hanno ottenuto i tre punti portandosi a 4 lunghezze dal Napoli secondo. Il primo tempo si era concluso in parità con le reti di Dybala e Bonucci. Nella ripresa la squadra di Allegri è passata di nuovo in vantaggio con la rete di Cuadrado al 79′ e ha chiuso i giochi con Khedira a due minuti dalla fine.

Comments

comments