Termina l’anticipo tra Lazio e Juventus.

Il match lo vincono i bianconeri per 1-0 con gol di Dybala. La Lazio è riuscita a tenere testa agli avversari ma gli è stato negato un rigore al 62′ per un contatto in area tra Benatia e Leiva.

La gara la decide Dybala al 93′ a pochi secondi dalla fine.

