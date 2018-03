Contro la Lazio 3 quarti della difesa era dell’Empoli

A causa dell’infortunio di Albiol, fermatosi per un affaticamento muscolare, l’infortunio di Chiriches e il prestito di Maksimovic, contro la Lazio Sarri è stato costretto a schierare Tonelli che nonostante non giocasse da un anno non ha per nulla sfigurato

La difesa del Napoli contro la Lazio era dunque composta da Hysaj, Tonelli, Koulibaly e Mario Rui, in pratica la difesa dell’Empoli con Koulibaly al posto di Rugani.

Quando poi a Sky Sport nel post gara lo hanno fatto notare a Sarri, il tecnico ha risposto ironicamente così: “Se poi un giorno i giocatori vogliono comprarmeli dal Barcellona non mi dispiace per niente”

