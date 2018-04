La lotta Scudetto si incrocia con quella per la Champions

Mentre Juventus e Napoli si contendono lo Scudetto, alle loro spalle tre squadre si danno battaglia per guadagnarsi la partecipazione alla prossima Champions League.

Roma, Lazio ed Inter, infatti, stanno dando vita ad uno scontro che potrebbe andare avanti fino al termine del campionato, con il Milan più defilato, ma non ancora fuori dai giochi. Al momento, la classifica vede le due squadre della capitale appaiate al terzo posto in classifica a quota 60 punti, con i nerazzurri indietro di una sola lunghezza (i rossoneri sono a quota 52).

Nelle restanti sette partite di campionato, ci saranno due scontri diretti tra le tre contendenti, ma il loro percorso incrocerà anche quello delle prime due della classe. Questi i prossimi impegni di Roma, Lazio ed Inter:

I biancocelesti sembrano avere il calendario più impegnativo: è vero che hanno già affrontato la Juventus, ma sono attesi da due trasferte ostiche contro Fiorentina e Torino, da due impegni non facili contro Sampdoria e Atalanta e dagli scontri diretti con entrambe le rivali per la qualificazione in Champions.

La Roma, insieme all’Inter, sembra avere il calendario più abbordabile. Entrambe, tuttavia, affronteranno la Juve: saranno due gare decisive, sia per quanto riguarda la lotta Scudetto che la corsa al terzo e al quarto posto.

Alla 35esima giornata, i bianconeri, dopo aver disputato lo scontro diretto contro il Napoli, saranno di scena a San Siro contro i nerazzurri, che nella gara d’andata riuscirono ad andar via dallo Stadium con un punto. Due giornate più tardi, saranno, invece, i giallorossi ad ospitare la Juventus: difficilmente i capitolini vorranno permettere agli acerrimi rivali di celebrare la conquista del titolo all’Olimpico, considerando anche che in quella giornata Lazio ed Inter se la vedranno, rispettivamente, con Crotone e Sassuolo.

Il campionato, dunque, entra nella fase cruciale. La Juventus potrebbe avere un ruolo decisivo nella corsa ad un piazzamento tra le prime quattro. Ma anche Inter e Roma potrebbero giocare il ruolo del giudice nella lotta Scudetto…

Comments

comments