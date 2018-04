La notizia che rilancia il tennis campano: ci sarà la lista alternativa

La notizia è arrivata in redazione a tarda ora: giovedì sera alle 20.30 chi vuol davvero bene al tennis campano farà bene a trovarsi al Poseidon di Torre del Greco.

Perchè nell’incontro indetto dai fautori della nuova proposta elettorale saranno svelati nomi e idee della lista alternativa alla solita espressione che ormai conosciamo e di cui abbiamo per oltre un anno tratteggiato abitudini e interessi.

Siamo contenti, siamo molto contenti dal momento che la vera sconfitta sarebbe stata quella di una passiva accettazione dei diktat termali. Per fortuna non è più così: la Campania del tennis non ha una sola voce ma finalmente il desiderio di esporsi, mettendoci la faccia e infischiandone di quelle minacce vili che hanno impoverito negli anni tutti…o quasi.

Grazie agli amici ardimentosi per aver considerato spaziotennis.it il canale informativo di riferimento, per aver raccolto i nostri reiterati inviti. D’altronde siamo convinti che la pluralità possa solo far bene e le idee comuni in fondo stimolare e catturare l’attenzione dei vertici nazionali FIT e dell’ottimo presidente Angelo Binaghi: uno di quelli che nel tempo ha dimostrato di far parlare i risultati e non certo le chiacchiere fumose.

Insomma, il regime bulgaro è caduto e la Campania ufficialmente ritrova libertà d’espressione. Attendiamo giovedì per capirne di più, intanto rafforziamo il messaggio di Roberto Cappa: non date a nessuno le deleghe e votate secondo coscienza, ricordando ora più che mai tutte le malefatte e le denunce che a ripetizione avete inoltrato nei mesi alla nostra redazione.

Personalmente custodisco un sogno: quello di rivedere nella lista alternativa, l’unica da sostenere, l’ex presidente Giovanni Improta. Quest’uomo perbene meriterebbe la chance di esprimersi, in maniera libera, e senza l’ingerenza minacciosa di quei due maestri che di fatto lo hanno decapitato. Veicolando perfino quella foto della discordia che raccontava del Comitato adibito a sede elettorale.

Amici, è il momento del coraggio: chi ne ha venga fuori e magari giovedì sera al Poseidon ci sarà spazio per accogliere le istanze di tutti.

Solo per il bene del tennis.

