La rinascita di Gnahorè: da quel tragico incidente al gol contro il Frosinone che può valere una stagione

Mesi di alti e bassi, ma nella partita più importante della stagione, eccolo: sostanza, corsa e un gol che rimette i siciliani al tavolo promozione.

Sono passati due anni da quel tragico incidente sull’A21 tra Brescia e Torino che rischiò di interrompere bruscamente la carriera del giovane Gnahorè, acquistato all’epoca dal Napoli a gennaio e girato poi in prestito al Carpi. Neanche il tempo di arrivare ed era già tutto finito. Un incubo, come quello che tre anni prima aveva bloccato la crescita di un ragazzo cresciuto nelle giovanili del Manchester City con ben altre prospettive.Adesso a Palermo sembra aver ritrovato la sua vera dimensione. Sono già 4 infatti le reti segnate in campionai quest’anno, e l’ultimo, il più importante, contro il Frosinone ha rimesso i siciliani in corsa per la promozione in Serie A. Il Napoli può ancora esercitare un diritto di recompra. La serie A è la sua destinazione.

