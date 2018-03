La Roma di Di Francesco si ritrova e vince la terza partita consecutiva

I giallorossi, con la vittoria per 0-2 contro l’Udinese (reti di Ünder e Perotti) , hanno definitivamente messo alle spalle la crisi che li aveva investiti nei mesi passati. Gli ultimi tre match terminati con la conquista dei tre punti riportano serenità nell’ambiente capitolino, con un protagonista su tutti: Cengiz Ünder. Di Francesco ripartirà quindi dal turco per continuare la lotta per un posto in Champion’s League.

Comments

comments