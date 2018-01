La strategia della Juventus, unire l’utile al dilettevole

La Juve ha dimostrato in questi anni che fare mercato non vuol dire solo rinforzarsi, ma provare ad indebbolire gli altri

Nel corso di speciale calciomercato ieri sera era ospite Beppe Marotta, direttore generale della Juventus.

Alla domanda che gli è stata fatta su Politano si è espresso così: “Il Sassuolo è una società solida, non ha bisogno di cedere un giocatore importante a gennaio”

Tutti sono a conoscenza dei buoni rapporti tra la Juventus ed il club emiliano, ma solitamente un dirigente di una squadra non si esprime su un giocatore di un’altra che potrebbe essere ceduto.

Juventus che due anni fa prendeva Pjanic e Higuain da Roma e Napoli, per rinforzarsi innanzitutto, ma per cercare anche di indebbolire due dirette concorrenti per il titolo.

La strategia bianconera è chiara, unire l’utile al dilettevole.